كلب يحمل اسم Scamp the Tramp – الأكثر بشاعة في العالم!
فاز كلب يحمل اسم "سكامب ذي ترامب"، بالمركز الأول في مسابقة الكلب الأكثر بشاعة، التي نظمت في الولايات المتحدة.
وهذا الكلب، ولقبه الكامل "Scamp the Tramp" أي الصعلوك الوغد، فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الـ31 لأكثر الكلاب بشاعة.
وتفوق هذا الكلب المرقط ذو الضفائر المجدلة، على 18 كلبا آخر في غاية البشاعة مع أقدام ملتوية وألسنة معلقة وآذان منتشرة في اتجاهات مختلفة وعينين منتفختين.
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World’s Ugliest Dog contest at the Sonoma Marin Fair! 💗🐕💗 There are no ugly dogs of course, it’s more of a celebration of dogs and they donate money to rescue. I’m here with Odessa’s Essential Health for Pets, come see me! Here we are celebrating dogs while in China today they are killing and eating millions of dogs to celebrate the summer solstice because they believe the meat from tortured dogs will cool their blood in the summer. We will continue to fight this sick practice. @odessasessentialhealth #mustlovedogs #muttsofinstagram #worldsugliestdogcontest #endyulinforever #rescuedogsofinstagram #rescuedogsrock #dogsrule #ilovedogs
وبفضل هذا الفوز، نالت صاحبة الكلب، السيدة إيفون مورونز من سانتا روزا في كاليفورنيا، مبلغ 1500 دولار وقدم مبلغ مماثل تبرعا لملاجئ الحيوانات.
وبقي "الصعلوك الوغد" بين الكلاب الشاردة، إلى أن حنّ قلب إيفون عليه وأخذته لبيتها في عام 2014. وهو الآن يشارك في أعمال الدعم الاجتماعي، وزيارة أطفال المدارس ودور العجزة المحلية.
المصدر: news.mail.ru