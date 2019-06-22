فاز كلب يحمل اسم "سكامب ذي ترامب"، بالمركز الأول في مسابقة الكلب الأكثر بشاعة، التي نظمت في الولايات المتحدة.

وهذا الكلب، ولقبه الكامل "Scamp the Tramp" أي الصعلوك الوغد، فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الـ31 لأكثر الكلاب بشاعة.

وتفوق هذا الكلب المرقط ذو الضفائر المجدلة، على 18 كلبا آخر في غاية البشاعة مع أقدام ملتوية وألسنة معلقة وآذان منتشرة في اتجاهات مختلفة وعينين منتفختين.

وبفضل هذا الفوز، نالت صاحبة الكلب، السيدة إيفون مورونز من سانتا روزا في كاليفورنيا، مبلغ 1500 دولار وقدم مبلغ مماثل تبرعا لملاجئ الحيوانات.

وبقي "الصعلوك الوغد" بين الكلاب الشاردة، إلى أن حنّ قلب إيفون عليه وأخذته لبيتها في عام 2014. وهو الآن يشارك في أعمال الدعم الاجتماعي، وزيارة أطفال المدارس ودور العجزة المحلية.

المصدر: news.mail.ru