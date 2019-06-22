باحث مصري: نحن أول من اخترع الكهرباء و"فولتا" سرقنا

أكد الباحث المصري في علم المصريات وسيم السيسي، أن المصريين هم أول من اخترع الكهرباء، لا فتا إلى أن فكرة الكهرباء سرقت من المصريين القدماء.

وقال الباحث السيسي عبر قناة "مصر الأولى"، إن "نابليون بونابرت عندما أتى إلى مصر عام 1798 في خضم الحملة الفرنسية، كان معه بالسفينة 167 عالما استقروا في مصر لـ3 سنوات، وخرجوا منها بمعلومات لا حدود لها".

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وأضاف أنه اكتشف في كتاب قرأه أن "من ضمن العلماء الذين كانوا مع نابليون عالم اسمه ألساندرو جيسبي أنطونيو أنستازيو فولتا مخترع أول بطارية كهربائية"، مشيرا إلى أن فولتا "ذهب لمعبد دندرة جنوب مصر، ووجد بداخله مصباحا كهربائيا في حجم إنسان وقاعدته مثل زهرة اللوتس يخرج منها سلكان متصلان ببطارية".

وتابع: "فولتا أخذ هذه البطارية ليعلن أثناء عودته إلى بلده أنه اكتشف سر البطارية. العالم بأسره سرق فكرة الكهرباء من المصريين القدماء، وبعد ذلك قام نابليون بتكريم العالم وإعطائه ميدالية ذهبية مكافأة له على اختراعه".

المصدر: "المصريون"