اليونان.. انتقادات لمعاملة الحمير بقسوة في جزيرة سياحية

اتهمت منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان، سلطات اليونان، بالتستر على ما وصفتها بالمعاملة "القاسية"، للحمير في جزيرة سانتوريني السياحية.

وقالت المنظمة، إن السلطات منعتها من إظهار المعاملة السيئة للحمير في الجزيرة السياحية البركانية الجميلة التي تجتذب ملايين السياح كل عام.

وتعد الحمير والبغال وسيلة تقليدية للتنقل في الجزيرة لكن "بيتا" تقول، إن هذه الحيوانات تُجبر على حمل الزوار وأمتعتهم والصعود بهم في تلال منحدرة رغم توفر عربات "التلفريك"(تشغل بالطاقة).

ونشرت الجماعة صورا، التقطت العام الماضي، لحمير وبغال وهي تضرب بشكل مبرح بعصي مع تحميلها فوق طاقتها.

كما اتهمت المنظمة، السلطات المحلية بعرقلة حملتها التي سعت فيها إلى وضع صور على حافلات وسيارات أجرة تعرض صورة حمار منهك وإلى جواره عبارة "الحمير تعاني من أجل السياح. من فضلكم لا تركبوها".

وأوضحت بيتا أن نحو 100 من بين 2000 حمار وبغل تستخدم لنقل السياح في الجزيرة.

المصدر: رويترز