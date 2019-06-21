الشرطة الإيرلندية تطالب المواطنين بتجنب نشر صورهم في "الإنترنت" أثناء سفرهم

حذرت هيئات حماية القانون في إيرلندا، المواطنين الراغبين في السفر لقضاء إجازتهم، من مغبة وخطورة نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجودهم بعيدا عن بيوتهم.

ونقلت صحيفة Independent، عن مصدر في الشرطة، تحذيره للمواطنين أثناء سفرهم، من وضع صورهم خلال الإجازة، لأن ذلك سيؤدي إلى معرفة اللصوص بأن بيوتهم خالية ويجعلها بالتالي هدفا للسرقة.

وفقا لشرطة إيرلندا، فإن معظم السرقات تتم في أشهر الصيف، أي خلال موسم العطلات والإجازات.

وتنصح الشرطة، بتركيب أجهزة إنذار في بيوتهم، لأن معظم اللصوص يدخلون إلى المساكن من خلال نافذة أو باب مفتوح.

Thank you to everyone who contributed to the #EUFocusDay, we are working together to #StopDomesticBurglaries in the #EU!

More info about this #prevention campaign: https://t.co/5YTaawPWRSpic.twitter.com/WFF1p4KDgb — EUCPN (@EUCPN) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

ورعت المنظمة الأوروبية لمنع الجريمة (EUCPN)، فعالية بعوان: #StopDomesticBurglaries، التي تهدف بشكل رئيسي، لزيادة وعي مواطني الدولة بخصوص حالات السرقات المتكررة في المباني السكنية، وكذلك تقديم المشورة للمقيمين حول كيفية حماية ممتلكاتهم من اللصوص، وخاصة في فصل الصيف.

المصدر: Independent