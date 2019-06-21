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استقبال الأبطال لـ "الكابتن ياسمين" أول سعودية تزاول مهنة الطيران!

مجتمع

استقبال الأبطال لـ
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الكابتن طيار ياسمين الميمني
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر الكابتن طيار السعودية ياسمين الميمني، وهي أول امرأة قادت طائرة في المملكة، وهبطت بها في مطار "حائل".

وأظهر الفيديو لحظة استقبال منتسبي مطار "حائل" في المملكة للكابتن الطيار ياسمين الميمني بالتحية والتصفيق لحظة دخولها، ولقيت ياسمين الميمني تشجيعا وثناء من السعوديين في مواقع التواصل.

وحصلت ياسمين الميمني (29 عاما) على رخصة طيار خاص من الأردن، ومن ثم أكملت تدريباتها في الولايات المتحدة بـ300 ساعة تدريب حصلت بعدها على رخصة طيار تجاري.

واستبدلت الكابتن الطيار بعد ذلك الرخصة الأمريكية بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات دون عمل حتى وجدت فرصتها مؤخرا.

وعينت شركة "طيران نسما" السعودية، ياسمين الميمني رسميا في وظيفة مساعد كابتن طيار، لتحقق بذلك حلمها بأن تقود طائرة في بلدها.

المصدر: وكالات

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