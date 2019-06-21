تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر الكابتن طيار السعودية ياسمين الميمني، وهي أول امرأة قادت طائرة في المملكة، وهبطت بها في مطار "حائل".

وأظهر الفيديو لحظة استقبال منتسبي مطار "حائل" في المملكة للكابتن الطيار ياسمين الميمني بالتحية والتصفيق لحظة دخولها، ولقيت ياسمين الميمني تشجيعا وثناء من السعوديين في مواقع التواصل.

وحصلت ياسمين الميمني (29 عاما) على رخصة طيار خاص من الأردن، ومن ثم أكملت تدريباتها في الولايات المتحدة بـ300 ساعة تدريب حصلت بعدها على رخصة طيار تجاري.

واستبدلت الكابتن الطيار بعد ذلك الرخصة الأمريكية بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات دون عمل حتى وجدت فرصتها مؤخرا.

تمكنت الكابتن طيار ياسمين الميمني من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها بين #القصيم و #تبوك ،بعد انضمامها لشركة طيران سعودية، بطائرة من نوع ART بعد معاناة قاربت 6 سنوات منذ حصولها على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدني دون أن تجد فرصة للعمل في أي شركة طيران. pic.twitter.com/s8h40OJWIn — سعوديات مبدعات (@s_wksa) 15 июня 2019 г.

وعينت شركة "طيران نسما" السعودية، ياسمين الميمني رسميا في وظيفة مساعد كابتن طيار، لتحقق بذلك حلمها بأن تقود طائرة في بلدها.

المصدر: وكالات