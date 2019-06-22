بدء إنشاء محطة "جامعة الصداقة بين الشعوب" في مترو أنفاق موسكو

أعلن مدير إدارة الإنشاء في بلدية موسكو، أندريه بوتشكاريوف، عن بدء المرحلة الأولى لإنشاء محطة "جامعة الصداقة بين الشعوب" لمترو أنفاق موسكو الأربعاء 19 يونيو.

وسينشأ مبنى المحطة الجديدة حسب، أندريه بوتشكاريوف، عند تقاطع شارعي "الأكاديمي أوبارين" و" ميكلوخا ماكلايا" بجنوب غرب موسكو.

وستنضم المحطة إلى خط "كومونارسكايا" لمترو أنفاق موسكو. وتتضمن المحطة بضع مخارج حيث سيطل أحدها على مجمع منشآت جامعة الصداقة بين الشعوب مباشرة بحلول عام .2023

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يذكر أن جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو يدرس فيها نحو 30 ألف طالب يمثلون 152 بلدا، ويشكل العرب نحو 20% من مجموع الأجانب، أما عدد المتخرجين العرب فيصل إلى نحو 400 طالب سنويا.

وأنشئت جامعة الصداقة بين الشعوب عام 1960 لتصبح إحدى أكبر الجامعات الروسية. وتوفر الجامعة تخصصات في المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والطبيعية، والهندسية والتقنية، إلى جانب العلوم الطبية والزراعية.

المصدر: فيستي. رو