أدان القضاء الأمريكي كيث رانيري البالغ 58 عاما بتهمة استعباد النساء جنسيا، ما يهدده بعقوبة قد تصل إلى الإعدام.

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وذكرت تقارير متفرقة أن الرجل أوقع بالكثير من النساء في شباكه، وكان يقيم معهن علاقات جنسية على هواه، بعد أن يخضعهن لتأثيره.

وأدانت محكمة بروكلين الفدرالية رانيري بسبع تهم منها الابتزاز والاتجار بالجنس، وسيصدر الحكم ضده في 25 سبتمبر فيما قرر محاموه استئناف الحكم.

وقال المدعي العام الفدرالي في بروكلين ريتشادر دونهيو عقب صدور قرار الإدانة: "هذه المحاكمة أظهرت أن رانيري الذي كان يقدم نفسه على أنه عبقري هو في الواقع أستاذ في التلاعب ومحتال وزعيم عصابة إجرامية".

وكان كيث رانيري الذي يوصف بأنه يتمتع بكاريزما قوية، يستغل النساء جنسيا تحت غطاء منظمة أسسها في نيويورك عام 2003 باسم "نكسيوم"، كان هدفها المعلن التمرين على اكتشاف المشاركين لذواتهم بطريقة أفضل.

وأوقع هذا الرجل في البداية بنحو 20 امرأة في حبائله وأخضعهن لتأثيره، فيما إحداهن لم تتجاوز الـ15 عاما.

وأسس عام 2015 منظمة أخرى جميع أعضائها من النساء، في حين كان هو المرشد الذي يقف على رأس الهرم ويلقب بـ"المعلم الكبير".

وكان يطلق على النساء الأعضاء اسم العبدات، ويرغمهن على ممارسة الجنس معه، ويجبرهن قبل ذلك على تقديم "ضمانات" تتمثل في صور ورسائل ووثائق يمكن أن تستعمل كمستمسكات ضدهن في حال قررن الخروج من المنظمة.

وعلاوة على كل ذلك، بعض نساء المنظمة خضعن لعمليات وشم على جلودهن، نقشت فيها الأحرف الأولى من اسم هذا الرجل، كما كان من بين الأعضاء ممثلة شهيرة تبلغ 36 عاما، تدعى أليسون مالكن وهي بطلة المسلسل التلفزيوني "سمولفيل".

المصدر: "فرانس 24"