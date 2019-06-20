بعد "إدمانه" المخدرات.. السنجاب يصبح عدوانيا! (فيديو)

عثرت الشرطة الأمريكية في مقاطعة لايمسنون بولاية ألاباما على "سنجاب حراسة" مدرب بشكل خاص في منزل أحد المجرمين المحليين.

وذكر موقع WAFF 48 الإخباري، أن الشرطة داهمت منزل ميكي بولك (35 عاما)، يوم الاثنين 17 يونيو الجاري، لاعتقاله بسبب حيازته غير المشروعة لأسلحة نارية ومخدرات، ولم يكن الرجل في البيت.

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وعثر عناصر الشرطة، أثناء عملية البحث عن المجرم، على قفص بداخله سنجاب عدواني، احتجزه بولك، كحيوان حراسة وكان يطعمه الميثامفيتامين (منشط من مجموعة العقاقير ذات التأثير العقلي) ليتصرف بعدوانية.

وأكد أحد عناصر الشرطة، ستيفن يانغ لم يستطع أحد الاقتراب من قفص السنجاب أبدا. وقال يانغ: "خلال 18 عاما من العمل في هذا المجال لم أر شيئا كهذا من قبل إنها المرة الأولى التي أرى فيها سنجابا شرسا بهذا القدر".

ولم يذكر المصدر الإخباري شيئا عن مصير السنجاب، إلا أن السلطات لا تزال تبحث عن المجرم الهارب.

المصدر: لينتا. رو