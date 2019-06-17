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حكم جديد يرفع عقوبة مغرد كويتي إلى 41 عاما

مجتمع

حكم جديد يرفع عقوبة مغرد كويتي إلى 41 عاما
@abdullahalsaleh
المغرد الكويتي عبد الله الصالح
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قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الاثنين، بسجن المغرد المثير للجدل عبد الله الصالح لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة "الإساءة إلى السعودية" عبر تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر".

ووصلت أحكام السجن ضد الصالح المقيم في بريطانيا إلى 41 عاما، على خلفية قضايا تتعلق بـ"الإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين"، في جلسات سابقة.

وعلق الصالح على الحكم الجديد الصادر بحقه، بأنه "لن يعود إلى البلاد بعد أن صدرت بحقه هذه الأحكام ومقاضاته بسبب رأيه".

وقال في تغريدته: " مبروووووك! 41 سنة سجنا! 4 دول تقاضيني"!...

ويعد الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، علما أنه قدم سابقا طلب لجوء إلى بريطانيا.

المصدر: تويتر

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