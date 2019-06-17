قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الاثنين، بسجن المغرد المثير للجدل عبد الله الصالح لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة "الإساءة إلى السعودية" عبر تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر".

ووصلت أحكام السجن ضد الصالح المقيم في بريطانيا إلى 41 عاما، على خلفية قضايا تتعلق بـ"الإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين"، في جلسات سابقة.

محكمة الاسئتناف تقضي بحبس المغرد عبدالله الصالح 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة «الإساءة للسعودية». pic.twitter.com/If2LalLQEQ — المجلس (@Almajlliss) 17 июня 2019 г.

وعلق الصالح على الحكم الجديد الصادر بحقه، بأنه "لن يعود إلى البلاد بعد أن صدرت بحقه هذه الأحكام ومقاضاته بسبب رأيه".

وقال في تغريدته: " مبروووووك! 41 سنة سجنا! 4 دول تقاضيني"!...

مبروووووك!

41 سنة سجن!

4 دول تقاضيني!

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"يعني انا بعرف لي متى هالدول ترفع علي قضايا..لا بريطانيا بتسلمني!!! ولا انا اللي بسكت!!! ولا راح ارجع واسلم رقبتي لكم!!انتو قاعدين تحرجون عمركم جدام الناس!!!

مادري مافي احد ينصح هالحكومة الدايخة..اللي تبي تسجن مواطن 41 سنة على رأي 😅😂"!!! https://t.co/f0NufaJEMG — Abdullah Al Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) 17 июня 2019 г.

ويعد الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، علما أنه قدم سابقا طلب لجوء إلى بريطانيا.

المصدر: تويتر