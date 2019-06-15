آلاف السعوديين يهجرون "تويتر" إلى منصة تواصل مؤيدة لترامب

تسبب تدفق نحو 200 ألف مستخدم من السعودية، يشعرون بالإحباط مما يقولون إنها رقابة من موقع "تويتر"، في تعطل شبكة التواصل الاجتماعي الصغيرة "بارلر"‭.

وقال جون ميتس الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "بارلر" لـ"رويترز"، إن إنشاء كل تلك الحسابات الجديدة بشكل غير متوقع منذ يوم الأحد رفع العدد الإجمالي لمستخدمي "بارلر" إلى أكثر من مثليه وأدى إلى تعطل بعض الوظائف.

وأدى تدفق المستخدمين إلى وجود توليفة غير معتادة من المستخدمين على "بارلر" التي كانت في الأغلب موطنا لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بدء تشغيلها قبل عام.

وخلص تحليل أجرته "رويترز" ومجموعة "سيتيزن لاب" وهي مجموعة أبحاث كندية، إلى أن العديد من المستخدمين الجدد جاءوا من المملكة العربية السعودية.

وروج هؤلاء لانتقالهم إلى "بارلر" بوسوم (هاشتاغ) على "تويتر"، يتهمون فيها شبكة التواصل الاجتماعي بخنق حرية التعبير عن طريق حظر مستخدمين بشكل تعسفي.

وكتبت "بارلر" في منشور على حسابها الخاص على الموقع يقول "أوضحت الحركة الوطنية في السعودية أن شركة التكنولوجيا الكبيرة تفرض رقابة عليها بمعدلات لم نشهدها من قبل في الولايات المتحدة.. دعونا نرحب بهم ونحن نناضل جميعا من أجل حقوقنا معا".

Reuters

واستخدمت بعض الحسابات الجديدة على "بارلر" وسم الخروج من "تويتر" أو نشرت صورا لطيور زرقاء في محنة، مستخدمين شعار "تويتر" للإشارة إلى انحدار مستوى المنصة، ولجأ مستخدمون آخرون إلى التهديد بالانسحاب في رسائل مباشرة لرئيس "تويتر" التنفيذي جاك دورسي.

والسعوديون من أهم المستخدمين للشبكات الاجتماعية، ولا سيما "تويتر"، وللمملكة أكبر قاعدة لمستخدمي تويتر في الشرق الأوسط، حيث يوجد 11.7 مليون من مواطنيها على المنصة، وفقا لشركة "كراود أنالايزر" المعنية بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي العربية.

المصدر: "رويترز"