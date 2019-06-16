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معلمة تبتكر طريقة جديدة لتحية التلاميذ "فيديو"

مجتمع

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ابتكرت المعلمة غيرلي ديلا كروز، إحدى معلمات المرحلة الابتدائية في مدرسة مالابون بالفلبين طريقة جديدة رقيقة لتحية التلاميذ تعتمد على اختياراتهم المفضلة.

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وفي مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت، ظهر التلاميذ وهم يختارون بين أربعة اختيارات تتنوع بين "الحب" و"التحية بالكف" و"المصافحة" و"التحية بقبضة اليد" (للأولاد)، ويختار كل تلميذ الطريقة التي يرغب بها مصافحة المدرسة، والتعبير عن علاقته بها.

المصدر: YouTube

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