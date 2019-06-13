الخطوط الجوية السعودية تصدر تحذيرا للمسافرين على متن طائراتها

أصدرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا لكافة المسافرين على متن طائراتها.

وحذرت الشركة السعودية من حمل بطاريات "الليثيوم" وأجهزة الشحن المتنقلة داخل الأمتعة المسجلة، بينما يسمح بالاحتفاظ بها داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة.

كما نشرت على موقعها الرسمي أدق التفاصيل التي تجب على المسافرين مراعاتها عند السفر على متن الناقلة السعودية.

ضيوف #الخطوط_السعودية الأعزاء..



🚫 يمنع منعاً باتاً حمل بطاريات الليثيوم وأجهزة الشحن المتنقلة داخل الأمتعة المسجلة ويسمح بالاحتفاظ بها داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة 👜



لمزيد من التفاصيل: https://t.co/xk1JIKICjlpic.twitter.com/sAfxHwImlB — SAUDIA | السعودية (@Saudi_Airlines) 13 июня 2019 г.

المصدر: الخطوط السعودية