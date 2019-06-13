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الخطوط الجوية السعودية تصدر تحذيرا للمسافرين على متن طائراتها

مجتمع

الخطوط الجوية السعودية تصدر تحذيرا للمسافرين على متن طائراتها
Reuters
الخطوط الجوية السعودية
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أصدرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا لكافة المسافرين على متن طائراتها.

وحذرت الشركة السعودية من حمل بطاريات "الليثيوم" وأجهزة الشحن المتنقلة داخل الأمتعة المسجلة، بينما يسمح بالاحتفاظ بها داخل الأمتعة المحمولة على متن الطائرة.

كما نشرت على موقعها الرسمي أدق التفاصيل التي تجب على المسافرين مراعاتها عند السفر على متن الناقلة السعودية.

المصدر: الخطوط السعودية

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