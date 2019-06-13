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بعد قضية جنائية ملفقة.. بوتين يقيل جنرالي شرطة من منصبيهما

مجتمع

بعد قضية جنائية ملفقة.. بوتين يقيل جنرالي شرطة من منصبيهما
na-zapade-mos.ru
عميد الشرطة أندريه بوتشكوف
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أصدر فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإعفاء رئيس الشرطة في مديرية غرب موسكو العميد، أندريه بوتشكوف، ورئيس إدارة مكافحة المخدرات في موسكو العميد، يوري ديفياتكين، من منصبيهما.

وذلك بعد أن رفع وزير الداخلية الروسي،  فلاديمير كولوكولتسيف، طلبا رسميا إلى رئيس الدولة بهذا الشأن.

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إغلاق القضية الجنائية المدوية ضد الصحفي غولونوف
إغلاق القضية الجنائية المدوية ضد الصحفي غولونوف

يذكر أن إدارة الشؤون الداخلية في منطقة غرب موسكو كانت قد رفعت الخميس الماضي دعوى جنائية ضد الصحفي في موقع "ميدوزا" الإلكتروني، إيفان غولونوف، بتهمة بيع المخدرات.

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هذا وكان كولوكولتسيف، قد أعلن يوم الثلاثاء11 يونيو أن وزارته أوقفت الملاحقة الجنائية بحق الصحفي الاستقصائي، إيفان غولونوف، الموقوف منذ الخميس في قضية مخدرات أثارت صدى واسعا في المجتمع، وذلك بناءً على نتائج الاختبارات البيولوجية والجنائية والوراثية وتلك التي تخص بصمات الأصابع.

جدير بالذكر أن الصحفي في موقع الإنترنت "ميدوزا" يجري تحقيقاته الاستقصائية حول أنشطة الهياكل المسيطرة على "بزنس" خدمة الجنازات في موسكو ومقاطعتها، ووفقا لمعلومات بحوزته، توصل إلى شبهة فساد تحوم حول بعض المسؤولين في الإدارة الإقليمية لمصلحة الأمن الفدرالي.

المصدر:موسكوفسكي كومسوموليتس

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