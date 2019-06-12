أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، بيانا حددت فيه الجمعة 14 يونيو، آخر موعد لتسلم المدارس الخاصة قوائم بأسماء طلبتها لتمكينهم من أداء امتحانات العام الدراسي الحالي.

وجاء في البيان الذي نشرته الدائرة الإعلامية في الوزارة: "أكد وزير التربية والتعليم العالي أن لهذه المدارس إمكانية رفعها لوائح بأسماء مرشحيها لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، وذلك حتى موعد أقصاه الساعة الخامسة من بعد ظهر نهار الجمعة يوم 14/6/2019، من أجل التقدم لامتحانات الدورة العادية لهذه الشهادة للعام الدراسي الحالي".

وأضاف البيان: "يجب أن تكون هذه اللوائح مرفقة بالوثائق التي تثبت التسلسل الدراسي السليم والمبرر لكل مرشح، مع الأوراق الثبوتية المطلوبة لهذه الامتحانات، وأن الدوائر المختصة في الوزارة ستعمد خلال يومي العمل المقبلين، إلى تكليف الموظفين للقيام بمهمة استقبال اللوائح والتدقيق فيها، وإصدار بطاقات الترشيح لمستوفي الشروط".

وشدد البيان على أن "أي طلب يرد بعد الموعد المحدد لن يقبل، وذلك تمكينا لموظفي الوزارة من إنجاز العمل المطلوب لإدخال هؤلاء الطلاب في برنامج الامتحانات للدورة العادية، ولكي لا يتكرر ما حصل في الشهادة المتوسطة من تأخر في تقديم اللوائح بأسماء الطلاب إلى الساعات الأخيرة قبل موعد الامتحان، مما حال لوجستيا دون التمكن من إشراكهم فيها".

واعتصم الطلاب أمام وزارة التربية في بيروت احتجاجا على رفض الوزير أكرم شهيب إعطاء بطاقات الترشيح لـ 1700 طالب بسبب تخلف إدارات مدارسهم عن تقديم طلباتهم خلال المهلة القانونية.

enewslebanon.com

وحاولت مديرة مدرسة "الاتحاد التربوي" حنان كرباج خلال الاعتصام إحراق نفسها عبر سكب كمية من "البنزين" على ثيابها ووجهها لإشعال النيران بجسدها، إلا أن السكان والتلامذة المعتصمين سارعوا إلى منعها من ذلك.

وحضرت عناصر من الدفاع المدني ونقلوا مديرة المدرسة إلى المستشفى لإصابتها بجروح طفيفة جراء إصابة وجهها بالبنزين والشمس.

وأكدت حنان كرباج، أن مدرستها "ليست دكانة" بل مسجلة وفق القوانين.

المصدر: وكالات