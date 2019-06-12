عراقيون يذكّرون وزارة الاتصالات بالعصر الحجري

يشهد العراق منذ أيام ضعفا ملحوظا في خدمة الإنترنت مما يثير امتعاض المستخدمين ويجعل تردّي الخدمة حديثهم الرئيس في مكاتباتهم وتعليقاتهم.

وأطلق المستخدمون العراقيون هاشتاك #ImproveIraqNetwork (تحسين خدمة العراق) في محاولة منهم للضغط على الحكومة لتحسين الخدمة، وعجت مواقع التواصل بالتعليقات الساخرة والغاضبة، التي كان أبرزها ما قاله أحد أعضاء الحملة ذو الفقار موفق: "لنعود للعصر الحجري".

وقال موفق لـRT إن "تبريرات وزارة الاتصالات بوجود قطع في الكابلات أو عمليات تهريب للإنترنت غير مبررة، فالوزارة مسؤوليتها إنهاء عمليات التهريب وتطوير شبكة الإنترنت العراقية، وإلا ما دور آلاف الموظفين فيها؟".

وأضاف: "حملتنا الآن على السوشيال ميديا، وما لم تعمل الوزارة على أن تكون هناك خدمة بتقنيات حديثة مثل الكابل الضوئي المتطور، فإننا سنضغط وربما نتظاهر، فالإنترنت اليوم حاجة وضرورة مثل الماء والغذاء، والعالم كله يستخدم خدمة الكابل الضوئي إلا العراق ما زال يستخدم الأبراج".

وقبل أيام حملت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات وزارة الاتصالات مسؤولية الاضطراب الذي تعانيه خدمة الغنترنيت، وضعفها العام في العراق.

وقالت المنظمة إن "وزارة الاتصالات تتحمل بالكامل مسؤولية ضعف الخدمة، حيث لم تقم بأي أعمال لتطوير البنية التحتية منذ ما يقارب العشر سنوات".

المصدر: RT