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بالفيديو.. أم تلقي بطفلها من الشرفة فور قطع حبله السري!

مجتمع

بالفيديو.. أم تلقي بطفلها من الشرفة فور قطع حبله السري!
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اعتقلت الشرطة الصينية سيدة تبلغ من العمر 22 عاما، بسبب ارتكابها جرما شنيعا يعتبر من الكبائر في كل أنحاء العالم، ويدلل على قساوة قلبها وفقدانها أي حس بالمسؤولية والأمومة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الشرطة اعتقلت هذه السيدة بعدما قامت بإلقاء طفلها حديث الولادة من شرفة شقتها الواقعة في الطابق الثالث بأحد المباني السكنية في جنوب الصين، فورا بعد قطع حبله السري.

وعلى الرغم من فظاعة جريمة هذه الأم فإن الطفل المسكين سقط على شرفة أسفل، ليقوم الجيران بإنقاذه وإبلاغ الشرطة.

وقال الجيران في المبنى السكني الواقع بمقاطعة هونان، إنهم سمعوا صرخات متقطعة صادرة من الشرفة واعتقدوا أنها قطة، ولكن أحدهم أدرك أنه صوت صرخة طفل، فخرجوا ليتبينوا الأمر ووجدوا أنه طفل بالفعل.

ونقل الطفل إلى المستشفى وأكد الأطباء أنه في حالة مستقرة ولا يعاني من أي إصابات.

وأبلغت الشرطة وسائل الإعلام الصينية أنها ألقت القبض على والدة الطفل والتحقيق جار معها، حيث تبين أنها أنجبت هذا الطفل بمفردها في الشقة ودون أي قابلة قانونية، وأن الطفل ولد من علاقة غير شرعية.

المصدر:صحيفة "ديلي ميل"

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