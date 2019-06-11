مصارع أوكراني يعتلي منصة التتويج بقميص عليه صورة خامنئي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمصارع أوكراني على منصة التتويج في إحدى المسابقات في بلاده، وعلى قميصه صورة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي مذيّلة بعبارة "لبيك يا خامنئي".

المصارع هو إلمار نور علييف البالغ 22 عاما والذي تعود أصوله إلى جمهورية أذربيجان ويقطن أوكرانيا منذ 11 عاما.

وفي اتصال مع مراسلة وكالة أنباء "فارس" التي وجهت له بعض الأسئلة، قال علييف إن الصورة التي ظهر فيها بقميص رياضي عليه صورة خامنئي التقطت له خلال بطولة أوكرانيا للمصارعة حيث تقلد الميدالية الذهبية فيها.

وأضاف: "أقلد دينيا ولي أمر المسلمين آية الله خامنئي الذي هو مرجع تقليدي وقد نذرت أن ارتدي قميصا مزينا بصورة سماحته لو تقلدت الميدالية الذهبية لأني اعتبره روحي".

وردا على سؤال عمّا يريد قوله للقائد؟ أجاب: "إنني أقل شانا من أن أقول شيئا لسماحته ولكن يمكنني القول فقط (روحي فداك)".

وأعرب عن أمله في أن يلتقي ويرى قائد الثورة يوما ما معتبرا ذلك أمنية وفخرا كبيرا بالنسبة له وقال، إنه زار إيران مرتين لغاية الآن، مرة للمشاركة في مسابقة "كأس الشهداء" عام 2016 وثانية لزيارة الإمام الرضا في مشهد و"السيدة فاطمة المعصومة" في قم عام 2017.

وبشأن ما يتمناه للمسلمين قال "الوحدة، الوحدة، الوحدة".

يذكر أن علييف حاز المركز الثالث في بطولة أوروبا للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما في وزن 77 كغ عام 2018.

كما احتل مركز الوصافة في بطولة العالم العسكرية للعام 2017 وحاز مركز الوصافة أيضا في بطولة أوروبا للشباب للعام ذاته.

المصدر: "وكالة أنباء فارس"