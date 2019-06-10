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حقيقة أم خيال.. عقد زواج قد يكون الأغلى في تاريخ العراق

مجتمع

حقيقة أم خيال.. عقد زواج قد يكون الأغلى في تاريخ العراق
Gettyimages.ru Luke Chan / EyeEm
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تداول صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لعقد زواج صادر من إحدى محاكم العاصمة العراقية بغداد، يشير إلى مهر زواج بين عريسين تجاوز مقدمه ومؤخره الـ 6 ملايين دولار.

ووفقا لوثيقة العقد المتداولة، التي لم يتسن لـ RT التأكد من صحتها، وكما هو مكتوب فقد تمت المصادقة عليها في محكمة أحوال الكرخ الشخصية في بغداد، وتنص على أن المعجل من المهر ثلاثة مليارات دينار عراقي (2.5 مليون دولار)، ومؤجله خمسة مليارات دينار (4.1 مليون دولار).

 وأظهر العقد أن الزوج المولود 1984 عقد قرانه على مطلقة من مواليد 1986 ولديها طفلان، وكتب الزوج على نفسه تعهدا بتربية ورعاية طفلي عروسه الاثنين.

وتراوحت آراء المتفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع، بين مكذب للموضوع واعتبره فبركة، فيما رأى آخر أن الموضوع حقيقي، كما تحدث آخر عن أن ارتفاع المهور المبالغ فيه أحيانا قد يتسبب بعنوسة الفتيات.

حقيقة أم خيال.. عقد زواج قد يكون الأغلى في تاريخ العراق

المصدر: RT

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