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لأول مرة.. أعمى يتسلق جرفا خطرا بمفرده! (صور)

مجتمع

لأول مرة.. أعمى يتسلق جرفا خطرا بمفرده! (صور)
twitter.com-@JesseDufton
جيسي دافتون يتسلق جرفا خطرا
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أصبح متسلق جبال بريطاني، أول رجل فاقد للبصر يتمكن من اعتلاء جرف Old Man of Hoy الصخري، الذي يبلغ ارتفاعه 137 مترا، في جزيرة هوي بإسكتلندا.

وذكر موقع "ياهو نيوز"، أن متسلق الجبال الكفيف جيسي دافتون تمكن من الصعود، برفقة شريكته مولي طومسون، إلى قمة الجرف الصخري خلال سبع ساعات. وكانت المرأة ترافقه عن بعد وتوجهه عبر الاتصال اللاسلكي. لكن البريطاني شق طريقه بشكل أساسي عن طريق اللمس.

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وقال دافتون معبرا عن فرحته: "لقد فعلتها ووصلت إلى قمة الجرف الصخري. لم أمر بحياتي بمثل هذه الطرق الصعبة والمثيرة في آن واحد. بالنسبة لي هذا نصر حقيقي".

لقد صعد سابقا متسلقو الجبال ذوو الإعاقات هذا الجرف الصعب، لكنهم كانوا يعتمدون على الحبال وأدوات الحماية التي يضعها لهم شركاؤهم المبصرون مسبقا.

وأصبح انتصار دافتون "على نفسه" وتسلق الجرف الصخري، جزءا من فيلم وثائقي يعمل عليه صديقه أليستر لي عن متسلقي الجبال ذوي الإعاقة، حيث قام بتصوير المغامرة بعدة كاميرات فيديو.

المصدر: لينتا. رو

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