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الأمير الصغير يسرق الأضواء في المملكة المتحدة

مجتمع

الأمير الصغير يسرق الأضواء في المملكة المتحدة
Reuters
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خطف الأمير لويس أبصار وقلوب البريطانيين خلال احتفالات المملكة المتحدة بعيد الملكة إليزابيث الثانية الرسمي.

ولوح الأمير البالغ من العمر 11 شهرا للحشود من شرفة بقصر بكنغهام، في ظهور هو الأول له منذ ولادته.

الأمير الصغير يسرق الأضواء في المملكة المتحدة
Reuters

وظهر الأمير، وهو الوريث الخامس للعرش البريطاني، في حضن أمه الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام. كما حضر مع شقيقته وأمه جزءا من عرض بهلواني للطائرات قبل أن تتم إعادته إلى داخل القصر.   

المصدر: "إيفننغ ستاندرد"

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