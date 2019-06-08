تمكن أحد زوار متحف في مقاطعة ألبرتا الكندية، عن طريق الصدفة، من فتح خزنة بقيت مغلقة على مدى 4 عقود.

وقالت قناة "The Global News"، إن ستيفن ميلز، توجه في يوم العطلة بمناسبة "يوم الملكة فيكتوريا"، مع عائلته في رحلة إلى مدينة فيرميليون. وخلال ذلك قرر أفراد العائلة، زيارة متحف محلي للتراث، الذي تضمنت مقتنياته، خزنة حديدية مغلقة بإحكام، استلمها المتحف قبل 40 عاما.

وجرت خلال هذه الفترة، محاولات كثيرة لفتح الخزنة التي تحتوي على بعض الوثائق، ولكن دون جدوى.

ولفت ذلك انتباه واهتمام ستيفن ميلز، الذي ما لبث أن حاول فتحها. وركع الرجل على كبتيه واختار مجموعة الأرقام "20، 40، 60"، ومن ثم حرك القفل، 3 مرات إلى اليمين ومرتين إلى اليسار... وسمع "طقة" مميزة وانفتح باب الخزنة الذي ظل عدة عقود مغلقا.

وعثر داخل الصندوق على زوج من الإيصالات، ودفتر يعود لنادلة، وشيك قديم.

واستدعي ميلز من قبل رئيس مجلس إدارة المتحف وأعرب له عن امتنانه، وكان المتحف على وشك الإغلاق، وساهمت التغطية الإعلامية للواقعة في جذب زوار جدد.

المصدر: news.mail.ru