حكمت المحكمة الفدرالية في ولاية كانساس الأمريكية على الروسية، بوغدانا أوسيبوفا، بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن نقلت أطفالها من أمريكا إلى روسيا.

وأدينت أوسيبوفا بتهمتي الاختطاف والابتزاز، بعد أن طالبت طليقها الأمريكي، بريان موبلي، والد الأطفال بدفع نفقتهم. وستقضي أوسيبوفا العقوبة مع احتساب 22 شهرا قضتها فعليا حتى الآن خلف القضبان.

وأكدت محكمة روسية، في وقت سابق، حق أوسيبوفا بحضانة أطفالها، وهم الآن في منطقة كالينينغراد تحت رعاية عمتها. ووصفت القنصلية العامة الروسية، في هيوستن، الحكم بغير العادل، ووعد ممثلو القنصلية بالسعي لمراجعة القضية في المحكمة الأمريكية.

إقرأ المزيد

وعقب إنهائها مدة الحكم، سوف توضع الأم الروسية لمدة 3 سنوات تحت إشراف السلطات الأمريكية، وستمنع من مغادرة البلاد، حتى تساعد في عودة أطفالها كشرط أساسي.

وأعلنت أوسيبوفا في قاعة المحكمة، عن رغبتها في التخلي عن الجنسية الأمريكية والعودة إلى روسيا، وقالت: "أنا مستعدة للتخلي عن الجنسية الأمريكية. وأنا آسفة، لأني أصبحت مواطنة أمريكية". فسرت المحكمة هذا التصريح بأنه رفض لإعادة الأطفال إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، أن أوسيبوفا حضرت جلسة المحاكمة وهي مقيدة، بينما طالب طليقها المحكمة بإنزال أقصى عقوبة بحقها.

ووفقا لوالدة أوسيبوفا، يوليانا فيليبيوك، فإن صحة ابنتها تضررت بشدة في السجن الأمريكي، حيث تسببت فترة الاعتقال بأضرار جسيمة في صحتها، جعلت منها "امرأة عاجزة"، كادت تموت أثناء سجنها.

وقبض على الروسية/الأمريكية بوغدانا أوسيبوفا، من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2017 بتهمة اختطاف أطفالها، حيث، نقلت أوسيبوفا طفليها عام 2014 (أحدهما من زيجتها الأمريكية، بينما كانت حامل بطفل ثالث) إلى روسيا، في الوقت الذي حصل فيه زوجها الأمريكي، بريان موبلي، على حكم الطلاق وحق حضانة طفليه من المحكمة.

لذلك صدر أمر اعتقال بحق أوسيبوفا، التي عادت وألغته نظرا لأن طليقها يعرف مكان وجود الأطفال ويتواصل معهم، وعادت أوسيبوفا إلى الولايات المتحدة عام 2017 للطعن في قرار المحكمة، الذي حرمها من حق حضانة الأطفال. قبلت المحكمة الأمريكية بالوثائق التي قدمتها أوسيبوفا، وحددت موعدا لبدء جلسات الاستماع، لكنها تعرضت للاعتقال في القضية الجنائية التي رفعها طليقها ضدها.

إقرأ المزيد

وأعلن ممثل القنصلية الروسية في هيوستن، الذي حضر المحاكمة، أن حقوق المرأة الروسية قد انتهكت، وجاء تعليق السفارة الروسية على موقع "تويتر": "لقد حكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات بالواقع، لأنها طالبت طليقها بدفع نفقة الأطفال. نعتبر هذا الحكم غير عادل وغير إنساني وسنسعى لمراجعته".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد سلم رسالة من أطفال أوسيبوفا إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائه به.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قبل ذلك: "إن موسكو تطالب السلطات الأمريكية بالإفراج عن المرأة الروسية".

وأعلنت زاخاروفا، في أبريل الماضي، أن "هناك ابتزازا صريحا فهم يريدون أخذ الأطفال منها مقابل إطلاق سراحها. وعلاوة على ذلك، فإن حقوق الأطفال تنتهك بشكل صريح لأنهم الآن محرومون فعليا من والدتهم، بينما لا يقدم والدهم الأمريكي لهم أي مساعدة مالية".

المصدر: RT