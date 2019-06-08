الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

أفادت صحيفة "إزفيستيا"، بأن الخبز والحليب والأدوية، أبعدت الفودكا ومنتجات التبغ، من قائمة المنتجات الخمسة الأكثر شعبية في روسيا.

وقالت الصحيفة، إن إحصائيات موقع البيانات الضريبية " Taxcom"، تدل على أن مشتقات الحليب تحتل المركز الأول في القائمة، بعدها تأتي المشروبات غير الكحولية، ومن ثم الخبز، وبعد ذلك الأدوية ومواد التجميل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المشروبات الكحولية كانت في العام الماضي، تحتل صدارة القائمة.

إقرأ المزيد

وللحصول على هذه النتائج، قام الموقع، بتحليل أكثر من 14 مليار فاتورة من فواتير صناديق المحلات التجارية في مختلف أنحاء روسيا.

ونوهت الدراسة، بأن قائمة العام الماضي، كانت تتضمن أيضا، الفودكا والسجائر والخبز والأدوية والمشروبات غير الكحولية.

في الوقت الراهن، جاءت منتجات التبغ في المركز العاشر، أما الفودكا، فلم تتمكن من دخول قائمة العشرة الأوائل.

ويربط الخبراء هذه التغيرات في أولويات الروس، بارتفاع أسعار السجائر والفودكا في الفترة الأخيرة، بسبب بعض القيود التي فرضتها الدولة.

المصدر: eadaily.com