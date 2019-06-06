قاسم سليماني يتطوع لخطبة فتاة لإعلامي!
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ظهر اللواء قاسم سليماني في مقطع فيديو صور بعد صلاة الجمعة في طهران، خلال حديث ودي مع مراسل للتلفزيون الإيراني يخشى أن يرفض طلبه إذا تقدم لخطبة محبوبته.
وبدأ الحوار بممازحة من سليماني للمراسل التلفزيوني الذي يبدو أنه يعرفه جيدا، بسؤاله عن سبب تردده في الإقدام على الزواج، ليرد المراسل قائلا إنه يخشى أن يقابل طلبه بالرفض، ما سيؤثر على وضعه النفسي، فما كان من قائد فيلق القدس إلا أن أبدى استعداده للذهاب معه وطلب يد الفتاة التي يريد.
المصدر: RT
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