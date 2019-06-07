مغامر إيراني يتحدى الموت بحركات جنونية! (فيديو)

نال مغامر إيراني جريء، الشهرة بسرعة كبيرة داخل البلاد وخارجها، عندما أظهر مهارة عالية في حركات "الباركور" وقام بنشرها عبر الإنترنت.

ويقوم الشاب، علي رضا جبلاغي (27 عاما)، بالطواف حول مدينته، طهران، بأسلوبه الخاص الذي يتحدى الموت والخوف من خلاله، في محاولة للتغلب على طفولته البائسة، وحادثة اختفاء والده الغامضة.

وفي حديثه عن المهارات الفائقة التي يمتلكها، أكد علي أنه باشر مشواره مع "الباركور" وعمره 12 عاما، لأن "زملاءه في المدرسة لم يكونوا يشاركونه اللعب، ظنا منهم أنه عاجز عن فعل أي شيء".

وتابع علي مضيفا: "شعرت عندها بالرغبة في ملء هذا الفراغ الروحي، والتألق على قمة العالم".

كما أشار علي إلى أنه يقوم بحركة الوقوف على يديه، على قمم الأبنية المرتفعة، "لأنه يحب أن يرى طهران بصورة مقلوبة"، وتابع قائلا: "إن أفضل طريقة للتخلص من خيبة مشاعري هي من خلال توجيهها ناحية حياتي المهنية، وممارسة (الباركور)".

ونشر المغامر مقاطع عدة توثق حركات مختلفة وصعبة من "الباركور"، من ضمنها الحركة الخطيرة التي تتمثل في التعلق والتأرجح على قمم الأبنية، المغامرة الخطيرة التي أودت بحياة بعض ممارسي "الباركور" حول العالم.

المصدر: RT