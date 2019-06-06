الإمارات العربية تحتفل بزفاف أبناء حاكم دبي!

تحتفل دولة الإمارات العربية اليوم بزفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الذي يتزامن في يوم واحد.

ووجهت الدعوات إلى حكام الإمارات السبع وإلى شخصيات إماراتية وعربية بارزة لحضور حفل الاستقبال الذي سيقام بمركز دبي التجاري العالمي مساء اليوم.

إقرأ المزيد

وأبناء الشيخ محمد بن راشد هم: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في وقت سابق عن عقد قران أبنائه، من خلال قصيدة حملت عنوان "ليل الإمارات أفراح وألحان" وحملت مجموعة من الوصايا والنصائح وجهها إلى أبنائه بمناسبة دخولهم مرحلة جديدة في حياتهم وتكوين أسرهم الخاصة.

المصدر: وكالات