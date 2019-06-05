"هيب هوب" في مكة المكرمة تثير جدلا واسعا بين السعوديين والسلطات توضح (فيديو)

أثار أداء رقصة "هيب هوب" في مقر أمانة مكة المكرمة يوم الثلاثاء، خلال الاحتفالات بأول أيام عيد الفطر، جدلا واسعا في السعودية، ما دفع السلطات المحلية للتدخل وتوضيح الموقف.

وأظهر فيديو تداولته على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي، فرقة تؤدي رقصة "هيب هوب" الغربية الشهيرة في مقر الأمانة، وخاض ناشطون سعوديون جدلا حول استبدال الموروث الشعبي برقصات غربية.

عفواً امانة العاصمه المقدسه هذه مكه المكرمه وليست كغيرها.

هل هذه المشاهد تليق بمكه المكرمه ؟

الهذا السبب اقتصرت الدعوات بموظفين الامانه وبعض الاعيان ؟

شكرا العلاقات العامه بامانة العاصمه المقدسه فقد كفيتمونا وزر مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي لايمثل مكه ولايمت لها بصله pic.twitter.com/BvaiGDg7Hm — فهد محمد الروقي (@fahedmahmed11) 4 июня 2019 г.

مغردون: المقطع المتداول لا يمت للموروث الشعبي لهذه البلاد أو احتفالات أهاليها..

بعد رقصة "الهيب هوب".. الانتقادات تطال احتفالات “أمانة #مكة” بـ #العيد. https://t.co/1sk9cQnUgbpic.twitter.com/gCOPBLdWHG — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 5 июня 2019 г.

اقامت امانة مكه المكرمه حفل بمناسبة العيد وبصراحة ابدعت هالسنه في تقديم العروض ومنها عرض الهيب هوب يعني تطور كبير من رقصة المزمار النيجيرية الى الهيب هوب الغربية

عقبال مانشوف فيفي عبده وشعبولا pic.twitter.com/I6VJgt8nzI — آلُنْجٍم آلُثْآقبْ👑 (@Tariq612237) 5 июня 2019 г.

رقصة ( هيب هوب ) خلال حفل أمانة مكة



مو لهدرجه اشفيهم ربعنا فلوها بالمره🤔#العربيةpic.twitter.com/hLtHGT9NFN — ســــــاخر (@AIA_Q8) 5 июня 2019 г.

وعلقت أمانة مكة المكرمة على الفيديو، وقال المتحدث باسمها إن ما تم تقديمه من خلال الفرقة هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزي محتشم، وليست فيه مخالفات.

وذكر المتحدث: "إنه في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول لعيد الفطر المبارك، كان الهدف منه معايدة موظفي الأمانة وعلى رأسهم أمين سكان مكة المكرمة والاحتفال معهم بفرحة العيد، وقد حضر الاحتفال عدد كبير من موظفي الأمانة يتقدمهم الأمين والوكلاء ومديرو العموم، كما حضر عدد من السكان والأعيان وبعض العائلات مع أطفالها، وتبادل الجميع السلام والتهاني في جو جميل ورائع".

وأضاف: "خلال الحفل قدمنا فقرات متنوعة من الألوان التراثية والأهازيج الشعبية المعروفة في المملكة، وهي المجس والخبيتي والمجرور والمزمار والعرضة السعودية، والفن الحديث الذي قدمته فرقة هوانا، الفرقة المعروفة في المنطقة الغربية، وهذا ليس أول عمل لها في مكة المكرمة، فقد سبق وظهرت في احتفالات عديدة".

في المقابل، توعد نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة، فهد الروقي، في تصريح لموقع "سبق" السعودي، بأن يرفع المجلس للمسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمطالبة بلجنة للتحقيق فيما أسماه بالإسقاطات، على حد قوله.

وأضاف الروقي أن "العرض لا يمت للموروث الشعبي والثقافة في السعودية، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقيم فيها الأمانة مثل هذه الفعاليات الغنائية.

المصدر: سبق + مواقع التواصل الاجتماعي