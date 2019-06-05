عرافة تفجّر مفاجأة مدوية بعد فوزها في مسابقة العرّافين!

في الدورة الـ 15 لمسابقة "صراع ذوي القدرات غير العادية" (العرّافين اصطلاحا)، فازت العرّافة الروسية، جوليا فانغ. لكنها فجّرت مفاجأة مدويّة عقب فوزها مباشرة.

أعلنت فانغ أنها فعليا رجل "بالوراثة"، لكنها تعاني من متلازمة مقاومة الأندروجين، وطلبت من معجبيها على صفحتها في موقع التواصل الروسي "فكونتاكتي" بمخاطبتها بـ "توماس"، والتخلي عن "فانغ المسكينة" التي سوف تكون من الآن فصاعدا فقط "علامة تجارية".

إقرأ المزيد

ومتلازمة مقاومة الأندروجين هي مجموعة من الاضطرابات الخاصة بتنمية الجنس الناجمة عن طفرة جينية في تشفير مستقبلات الأندروجين، حيث تتسبب هذه الاضطرابات في درجات مختلفة من قصور التذكير و/أو العقم في الأشخاص من أي نوع. ويبدو الشخص المصاب بهذه المتلازمة بمظهر خارجي مثل الإناث، باستثناء عدم وجود الرحم وقناتي فالوب أو المبيض، مع عدم نزول الخصيتين (تظلان في البطن) وحد أدنى من مظاهر سن البلوغ عند الذكور.

المصدر: نوفوستي