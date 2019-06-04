في خطوة جريئة لـ "تحييد" الزي المدرسي، سمحت سلطات عاصمة المكسيك للطلاب بارتداء التنانير والطالبات بارتداء السراويل، أثناء الدوام في المدارس، كل حسب رغبته.

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وقالت عمدة مدينة مكسيكو، كلاوديا شينباوم: "تمنح المدينة قانونيا المساواة في جميع المجالات. ونعلن نحن مع وزير التعليم، إستيبان موكتيسوم باراغان، عن زي مدرسي محايد في المدينة. ولم تعد التنورة حكرا على الفتيات والسراويل على الفتيان. إنها إجراءات بسيطة لتعزيز المساواة في الحقوق".

ويبدأ العمل بهذا القانون من الاثنين 4 يونيو. كما دعا وزير التعليم باراغان، الولايات الأخرى ودول أمريكا اللاتينية إلى اتخاذ قرارات مماثلة فيما يتعلق بإدخال الزي المدرسي "المحايد".

Una ciudad de derechos lleva la igualdad a todas las esferas. Con el secretario de la @SEP_mx@emoctezumab anunciamos el uniforme escolar neutro en la Cd. La falda no será exclusiva para las niñas y el pantalón para los niños. Acciones sencillas para promover igualdad de derechos pic.twitter.com/SlohIh5T5P — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 3 июня 2019 г.

المصدر: نوفوستي