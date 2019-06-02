على متن رحلة جوية.. مجموعة ألمان يغنون ويهتفون بشعارات عنصرية! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة رهيبة جرت على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair، قام بها شبان ألمان حيث كانوا يرددون شعارات عنصرية.

وتسببت الحادثة بتوتر شديد لدى بقية ركاب الطائرة، التي أقلعت في رحلة من برلين إلى مايوركا، حيث كان قرابة 30 راكبا ألمانيا يغنون عبارات عنصرية وبصوت عال.

كما كانت المجموعة العنصرية ترتدي قمصانا كتب عليها، Kraft durch Freude، التي تعني بالعربية، "القوة من خلال الفرح"، العبارة التي أطلقت على منظمة نازية، كانت تنظم رحلات سياحية إبان حكم هتلر لألمانيا.

كما أضاف ناشر الفيديو أن أفراد المجموعة بدوا مخمورين أثناء صعودهم إلى الطائرة.

وبعد مطالبة طاقم الطائرة للمجموعة الألمانية بوقف الغناء، استجابوا وصمتوا فعلا.

المصدر: Sputnik News