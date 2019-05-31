طفل يتحول إلى "نجم" حفل توزيع الأوسمة في الكرملين! (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا جدا لطفل حضر مع عائلته حفل توزيع الأوسمة على الأسر الكثيرة العدد في الكرملين بالعاصمة موسكو.

وأصبح الطفل الصغير من عائلة ليسيتسيف من مدينة سيفاستوبول الروسية نجم الإنترنت بعد أن تداول المستخدمون الفيديو الذي يظهر تعابير وجهه الطريفة بعد أن تناول قطعة من الليمون البلدي أثناء مراسم توزيع الأوسمة في الكرملين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلد في 30 مايو أوسمة خاصة بالأسر المعيلة في روسيا. وقال رئيس الدولة في كلمته أمام الحضور: إن السلطات ستواصل دعمها للأسر.

المصدر: لايف. رو