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حمامة "مقدسة" تنقذ سائقا من مخالفة مرور باهظة! (صورة)

مجتمع

حمامة
You-Tube: MyBackyardBirding
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نجا سائق ألماني من دفع مخالفة سرعة، تتجاوز 100 يورو، إثر ظهور مفاجئ لحمامة في صورة الكاميرا التي سجلت المخالفة، إذ حجبت ملامح وجه السائق عن عدستها.

ونشرت الشرطة الألمانية في مقاطعة فيرسين، صورة للحادثة النادرة، وأتبعتها بتعليق طريف، جاء فيه: "لم تكن صدفة، الروح القدس تدخلت".

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وتابعت الشرطة في بيانها: "تعتبر الحمامة رمزا للسلام.. لقد وصلتنا الإشارة ولن نخالف السائق المسرع هذه المرة.. نأمل أن يفهم السائق هذه الرسالة السماوية وأن يقود بشكل أفضل في المستقبل".

كما أضافت الشرطة أن السائق المخالف كان يقود بسرعة 54 كم/سا، في حين حددت السرعة القصوى، 30 كم/سا.

وعلى الرغم من رصد الكاميرا لرقم السيارة المسرعة، إلا أن حجب الحمامة في الصورة لوجه السائق، نجاه من دفع المخالفة هذه المرة، حسبما قررت الشرطة.

حمامة
You-Tube: Mirror24 News
الصورة التي التقطها كاميرا الشرطة الألمانية

المصدر: BBC News

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