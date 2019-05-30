اعتقال "إرهابيين انتحاريين" يصوران مشاهد من فيلم سينمائي!

اعتقلت السلطات الهندية خلال عملية أمنية واسعة، رجلين يرتديان حزامين ناسفين، في ضواحي مدينة مومباي، حيث تبين فيما بعد أنهما ممثلان في "بوليوود"، ليس إلا.

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وباشرت الشرطة بالعملية الأمنية إثر تلقيها بلاغا عاجلا من حرس الحدود الهندية، عن وجود رجلين مشبوهين يرتديان حزامين ناسفين في مكان عام، في 29 مايو الجاري.

وتبين بعيد إلقاء الشرطة القبض على الرجلين، أنهما ممثلان يعملان في "بوليوود"، وكانا يجوبان الشوارع قبيل توجههما سوية إلى موقع تصوير الفيلم المرتقب، والحزامان الناسفان جزء من الزي للدور السينمائي الذي يلعبانه.

وكشفت الشرطة لاحقا أن "الرجلين المشبوهين" هما الممثلان، بالرام جينوالا وأرباز خان، ذلك بعد أن رصدتهما بالكاميرات الأمنية وألقت القبض عليهما.

وعلى الرغم من كون الزيين جزءا من شخصيتين في الفيلم، إلا أن شرطة مومباي قررت احتجاز الرجلين، بتهمة "خلق الذعر وتعطيل السلام بين المواطنين"، كما صادرت الشرطة معدات إنتاج الفيلم "البوليوودي".

المصدر: RT