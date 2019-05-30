احتفل بتخرجه من الثانوية وعمره 95 عاما ! (فيديو)

شهدت مدرسة Hillsborough الأمريكية الشهيرة مناسبة مميزة، احتفلت فيها بحصول رجل مسن على الشهادة الثانوية.

وأشار القائمون على الاحتفال إلى العجوز، جو بيركوني، الذي تخرّج من صفوف المدرسة عام 1943، وحصل على درجة التعليم الثانوي حينها، لكنه لم يتمكن من حضور حفل تخرجه لأنه التحق بصفوف الجيش الأمريكي، ليشارك في الحرب العالمية الثانية، لذا قررت إدارة المدرسة تكريمه بعد أكثر من 7 عقود من الزمن.

ومن جانبه عبر العجوز عن فرحته العارمة بهذا التكريم، وأشار إلى أنه كان يحلم طول السنين التي مضت بأن يحضر حفل تخرج، ويرتدي بدلة الخريجين مثل بقية الطلاب.

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وكان من المخطط له أن يحضر حفل التكريم أيضا عجوز آخر يدعى بيل كرادوك، لكن ظروفه الصحية حالت دون حضوره.

المصدر: وكالات