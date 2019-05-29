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"شقيق ميغان المجنون" يتهم أخته بتدمير حياته!

مجتمع

Gettyimages.ru Karwai Tang / Contributor
الأمير هاري وميغان ماركل
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أكد توماس ماركل شقيق دوقة ساسيكس ميغان ماركل، أن زواج أخته من الأمير هاري دمر حياته.

وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أن توماس ماركل أشار إلى أن عائلته الآن محط الأنظار وتقع  في دائرة الضوء. وقال شقيق الدوقة شاكيا: "يتم فحص كل خطوة لي تحت المجهر. يتحدثون الآن عني كثيرا، ما بين الافتراء والحقيقة".

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وأضاف توماس أنه اضطر لترك عمله في مهنة الزجاج لمشاكل صحية في عينيه، وقد أعاقته وسائل الإعلام في الحصول على وظيفة جديدة، لأن اسم توماس غالبا ما تتداوله الصحافة، لذلك لا يرغب أصحاب العمل بتوظيفه.

كما يرفض الملّاكون، وفقا لتوماس، تأجيره أي سكن. وقد اضطر وعائلته للنوم في الفنادق خلال الشهرين الماضيين.

وقال توماس: "كل ذلك لأن حياتي أصبحت في دائرة الاهتمام فجأة دون ذنب مني. من الصعب قبول ذلك. أنا الآن معروف باسم (شقيق ميغان المجنون)".

المصدر:ذي ميرور

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