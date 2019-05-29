صاحبة شروط القران "التعجيزية" في السعودية تكشف عن حججها
علّقت الشابة السعودية صاحبة "الشروط التعجيزية" على الانتقادات التي وجهت إليها بعد أن نشرت صورة لعقد قرانها متضمنا شروطا استثنائية غير معتادة.
وأكدت هذه الفتاة واسمها فوز العتيبي أن الوعود لا تفيد إذا لم توثق وتدوّن، ورأت أن الرجل إذا كان واثقا من صدق مشاعره فلن يتردد في قبول مثل هذه الشروط (التي تحمي شريكته حتى من نفسه).
لكل اللي ينبشون في تغريداتي— فوز العتيبي (@zooztox) May 28, 2019
ترا احمد عرفني من التويتر ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل التنبهات لي ويعرف ادق تفاصيلي يعني استريحوا و تمنوا لنا الخير مدري كيف تبون تفتنون بين اثنين توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين جالسين يستعدون لزواجهم
وكانت العتيبي نشرت صورة لعقد قرانها الذي وردت فيه عدة شروط منها أن توفر لها خادمة ومنزل مستقل في الرياض وأن يمتنع شريك حياتها عن الزواج عليها وأن يحسن معاملتها، علاوة على حصولها على تعويض قدره نصف مليون ريال سعودي في حال بادر زوجها إلى طلاقها من دون موافقتها.
لناس اللي فاهمه ان الحب يعني تكون مغفل— فوز العتيبي (@zooztox) May 27, 2019
وتكتفي بوعود الحب
الوعود ما تفيد اذا ما تم تدوينها كشروط وصدقوني اذا كان الرجل واثق من حبه وصدق وعود ماراح يتردد في توثيقها كشروط لانه واثق بنفسه إضافه الى انه يبي يحميك حتى من نفسه في حال لا سمح الله وعلى قولة المثل pic.twitter.com/rTI8af5GSY
وأثارت الشروط الواردة في العقد جدلا واسعا تعرضت خلاله الناشطة السعودية للنقد الشديد بحجة أن مثل هذه السابقة تؤثر سلبا على مشاريع الزواج، وتزيد من نسبة العنوسة في المملكة، إضافة إلى إعلاء الجانب المادي في مثل هذه العلاقات الإنسانية الأساسية.
المصدر: RT