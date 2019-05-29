صاحبة شروط القران "التعجيزية" في السعودية تكشف عن حججها

علّقت الشابة السعودية صاحبة "الشروط التعجيزية" على الانتقادات التي وجهت إليها بعد أن نشرت صورة لعقد قرانها متضمنا شروطا استثنائية غير معتادة.

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وأكدت هذه الفتاة واسمها فوز العتيبي أن الوعود لا تفيد إذا لم توثق وتدوّن، ورأت أن الرجل إذا كان واثقا من صدق مشاعره فلن يتردد في قبول مثل هذه الشروط (التي تحمي شريكته حتى من نفسه).

لكل اللي ينبشون في تغريداتي

ترا احمد عرفني من التويتر ومتابع لي من قبل سنتين بكل مواقع التواصل ومفعل التنبهات لي ويعرف ادق تفاصيلي يعني استريحوا و تمنوا لنا الخير مدري كيف تبون تفتنون بين اثنين توهم ما بعد قالوا بِسْم الله ومتحمسين جالسين يستعدون لزواجهم — فوز العتيبي (@zooztox) May 28, 2019

وكانت العتيبي نشرت صورة لعقد قرانها الذي وردت فيه عدة شروط منها أن توفر لها خادمة ومنزل مستقل في الرياض وأن يمتنع شريك حياتها عن الزواج عليها وأن يحسن معاملتها، علاوة على حصولها على تعويض قدره نصف مليون ريال سعودي في حال بادر زوجها إلى طلاقها من دون موافقتها.

لناس اللي فاهمه ان الحب يعني تكون مغفل

وتكتفي بوعود الحب

الوعود ما تفيد اذا ما تم تدوينها كشروط وصدقوني اذا كان الرجل واثق من حبه وصدق وعود ماراح يتردد في توثيقها كشروط لانه واثق بنفسه إضافه الى انه يبي يحميك حتى من نفسه في حال لا سمح الله وعلى قولة المثل pic.twitter.com/rTI8af5GSY — فوز العتيبي (@zooztox) May 27, 2019

وأثارت الشروط الواردة في العقد جدلا واسعا تعرضت خلاله الناشطة السعودية للنقد الشديد بحجة أن مثل هذه السابقة تؤثر سلبا على مشاريع الزواج، وتزيد من نسبة العنوسة في المملكة، إضافة إلى إعلاء الجانب المادي في مثل هذه العلاقات الإنسانية الأساسية.

المصدر: RT