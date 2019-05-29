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صاحبة شروط القران "التعجيزية" في السعودية تكشف عن حججها

مجتمع

صاحبة شروط القران
Reuters
الرياض - أرشيف
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علّقت الشابة السعودية صاحبة "الشروط التعجيزية" على الانتقادات التي وجهت إليها بعد أن نشرت صورة لعقد قرانها متضمنا شروطا استثنائية غير معتادة.

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وأكدت هذه الفتاة واسمها فوز العتيبي أن الوعود لا تفيد إذا لم توثق وتدوّن، ورأت أن الرجل إذا كان واثقا من صدق مشاعره فلن يتردد في قبول مثل هذه الشروط (التي تحمي شريكته حتى من نفسه).

وكانت العتيبي نشرت صورة لعقد قرانها الذي وردت فيه عدة شروط منها أن توفر لها خادمة ومنزل مستقل في الرياض وأن يمتنع شريك حياتها عن الزواج عليها وأن يحسن معاملتها، علاوة على حصولها على تعويض قدره نصف مليون ريال سعودي في حال بادر زوجها إلى طلاقها من دون موافقتها.

وأثارت الشروط الواردة في العقد جدلا واسعا تعرضت خلاله الناشطة السعودية للنقد الشديد بحجة أن مثل هذه السابقة تؤثر سلبا على مشاريع الزواج، وتزيد من نسبة العنوسة في المملكة، إضافة إلى إعلاء الجانب المادي في مثل هذه العلاقات الإنسانية الأساسية.

المصدر: RT

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