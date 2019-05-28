مضيفة طيران تنقذ حياة طفلة وتطمئن الركاب ! (صور)

شكرت مسافرة مضيفة طيران شركة "Aer Lingus‎"، التي أنقذت ابنتها عندما كادت تختنق أثناء الرحلة.

وذكرت صحيفة "فوكس نيوز"، أن الحادث وقع عندما سافرت ليزا موراي مع ابنتها مايلي روز البالغة من العمر عامين من مدينة دوبلن إلى مدينة إزمير بتركيا.

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وبدأت الطفلة تختنق بعد ساعتين من بدء الرحلة الجوية بعد أن علقت قطعة من رقائق البطاطا في حلقها.

وقالت أم الطفلة واصفة الحالة: "بدأ الذعر ينتابني عندما رأيت أنها لا تستطيع التنفس. وشعر جميع من في الطائرة بالخوف عليها".

وأضافت موراي أن لون ابنتها بدأ يتغير ويميل إلى الزرقة أكثر فأكثر، لكن طاقم رحلة "Aer Lingus" نجح في إنقاذ حياتها.

وقالت موراي: "أود أن أشكر طاقم الطائرة، وخاصة الفتاة التي تدعى كلو. لقد هدّأت ركاب الطائرة جميعا وأخذت ابنتي تحت جناحها. إنها بطلة حقيقية".

المصدر: فوكس نيوز