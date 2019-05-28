طفلة شجاعة تنقذ والدتها من مجرم في اللحظة الأخيرة! (فيديو)

التقطت عدسة كاميرات المراقبة العامة في الأرجنتين مشهدا بطوليا لطفلة في الحادية عشرة من عمرها وهي تلقن سارقا درسا لن ينساه.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة بوينس آيرس، يوم الأربعاء في 22 من شهر مايو الجاري.

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وتظهر مشاهد الفيديو رجلا يقترب بسرعة من امرأة جالسة على دراجتها النارية، ويحاول دفعها عن الدراجة لسرقتها.

وتنزل طفلة كانت تراقب ما يحدث في هذه اللحظة من درج البناية، وتبدأ بضرب اللص على وجهه بقوة. كما تظهر المشاهد اللاحقة للفيديو، الفتاة ووالدتها تطاردان السارق وهو يهرب بعيدا.

ورفعت الأم وابنتها الدراجة النارية، التي سقطت على الأرض، وللأسف تمكن اللص من النجاة ولم يتم القبض عليه.

المصدر:ديلي ميل