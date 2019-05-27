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1.5 مليون مشاهدة.. من هو السجين الذي خرج بسيارة رولز رويس؟!(فيديو)

مجتمع

1.5 مليون مشاهدة.. من هو السجين الذي خرج بسيارة رولز رويس؟!(فيديو)
ZUMAPRESS.com- © Vickie Flores
صورة أرشيفية
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شهد جمهور غفير وصحافيون عمليةغريبة من نوعها لإطلاق سراح سجين، عندما فوجئوا بسيارة رولز رويس فانتوم فارهة تقل السجين المحرر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن السجين المحرر استقبل بموكب، من 6 أشخاص على الأقل ومجموعة سيارات، لدى خروجه مرتديا بدلة رياضية رمادية من سجن ستينفورد هيل في مقاطعة كنت الإنجليزية.

وتبين فيما بعد أن "السجين الغامض" هو مغني الراب سناب كابوني الشهير، الذي حصدت أغنيته على موقع يوتيوب أكثر من مليون و 500 ألف مشاهدة.

المصدر: ديلي ميل

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