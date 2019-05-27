ولي العهد الأردني في السعودية للعمرة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بوصول ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مرتديا ملابس الإحرام قبيل أداء العمرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كان في استقبال الأمير حسين لدى وصوله.

المصدر: واس