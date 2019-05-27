ولي العهد الأردني في السعودية للعمرة
واس
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بوصول ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، مرتديا ملابس الإحرام قبيل أداء العمرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، كان في استقبال الأمير حسين لدى وصوله.
ولي عهد المملكة الأردنية يصل #جدة، ونائب أمير #مكة_المكرمة في مقدمة مستقبليه.https://t.co/hE0480Rt0f#واسpic.twitter.com/V2A7N0onVL— واس (@spagov) 27 мая 2019 г.
المصدر: واس
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