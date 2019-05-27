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عمره 14 سنة.. وحاصل على شهادتين جامعيتين!

مجتمع

عمره 14 سنة.. وحاصل على شهادتين جامعيتين!
pexels-Pixabay
صورة أرشيفية
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أدهش مراهق أمريكي أبناء جيله وكل المحيطين به من أقارب وأصدقاء وجيران لما حققه وهو في سن الـ 14 عاما فقط.

وذكر موقع "CBC News" الإخباري، أن كيلتون كوستيس البالغ من العمر 14 عاما حصل على شهادة الماجستير من جامعة بيلفيو بولاية نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأنهى كوستيس بكالوريوس تقنيات الويب وهو في سن الـ 12 عاما ثم دافع عن رسالة الماجستير في إدارة المعلومات.

ويأخذ كوستيس في هذه الفترة "استراحة المحارب" بعد دراسة مضنية، وهو يهوى ممارسة الرياضة والسباحة. كما أنه يحاول إيجاد وظيفة تناسبه ويمارسها عن بعد: "أنا أفكر في العمل لحساب الحكومة أو في شركة تتعامل مع الأمن السيبراني أو تكنولوجيا المعلومات".

ويعتزم كوستيس حضور حفل التخرج الجامعي، الذي سيقام في بداية يونيو، فهو يتذكر عندما استلم شهادة البكالوريوس كيف تسبب بدهشة كبيرة لطلاب الجامعة عندما رأوه أول مرة.

المصدر: لينتا. رو

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