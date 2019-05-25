سفير بريطانيا في السودان يؤم المصلين أمام منزله

في مشهد نادر لسفير دولة أجنبية، أم سفير بريطانيا لدى السودان عرفان صديق المصلين أمام منزله في الخرطوم، بعدما دعاهم لمائدة إفطار.

وكتبت الصفحة الرسمية لسفارة المملكة المتحدة في السودان على "تويتر" يوم السبت، أن "عرفان صديق دعا المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله في الخرطوم".

ونشرت السفارة صورا للسفير مع ضيوفه من مواطني السودان، حيث وثقت إحداها السفير وهو يؤم ضيوفه أثناء الصلاة.

وعلقت على الصور قائلة: "السودان لطالما تميز بإفطارات الشارع والتي تضيف على رمضان أجواء سودانية خالصة"، مضيفة أنه تيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في أمسية ممتعه بدعوة المارة إلى مأدبة إفطار أقامها أمام منزله لتناول الطعام معه وتبادل أطراف الحديث.

لطالما تميز #السودان بافطارات الشارع والتي تضيف على رمضان اجواء سودانية خالصة.



تيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في امسية ممتعه بدعوة المارة الى مأدبة افطار اقامها امام منزله لتناول الطعام معه وتبادل اطراف الحديث .

١/٢#رمضان_كريم

# pic.twitter.com/RlBwYxmerX — UK in Sudan 🇬🇧 (@UKinSudan) 25 мая 2019 г.

المصدر: RT + "تويتر"