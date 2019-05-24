44 مليون دولار قد تنقذ "وحش هوليوود" من تهم الاعتداءات الجنسية

بعد عامين ونصف العام من اتهام المنتج هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي، في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عام 2017، يبدو أن "وحش هوليوود" توصل إلى "صفقة" قد تسقط عنه بعض هذه الدعاوى.

وذكر تقرير جديد لصحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة أسوشييتد برس، أن واينستين توصل إلى صفقة مبدئية بقيمة 44 مليون دولار لحل عدد من الدعاوى القضائية وتعويض ضحايا سوء سلوكه الجنسي.

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ورُفعت أكثر من 15 دعوى قضائية ضد واينستين صاحب شركة "Weinstein Co" متهمة إياه بسوء السلوك والتحرش الجنسي، ومن المتوقع أن تحل التسوية العديد منها، بما في ذلك الدعوى الجماعية التي رفعها الضحايا المزعومون للمدعي العام في نيويورك.

وما يزال هارفي واينستين يواجه اتهامات جنائية بالاغتصاب والقيام بأفعال جنسية قسرية، وجهتها له أكثر من 75 امرأة، بينهن نجمات في هوليوود مثل غوينيث بالترو، وأنجلينا جولي، وجوديث غودريش.

وأخبر آدم هاريس، محامي بوب واينستين، شريك هارفي واينستين، القاضي بأنه تم التوصل إلى "اتفاق مالي من حيث المبدأ"، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس.

ولم يتم تقديم مبلغ "صفقة" التسوية البالغ 44 مليون دولار حتى الآن للضحايا، ولم يرد أي تعليق حتى الآن من قبل واينستين أو ممثل شركة "Weinstein Co"، بشأن هذه الأنباء.

المصدر: ذي غارديان