تنين من "صراع العروش" يظهر في سماء كوريا الجنوبية! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق ظهور تنين من مسلسل "صراع العروش" في سماء كوريا الجنوبية، ليتبين فيما بعد أنه جرى بفضل تقنية "التصوير المجسم"، ثلاثية الأبعاد.

واستخدمت التقنية المتطورة خلال افتتاح بطولة وطنية لكرة المضرب، حيث تم تشغيل العرض المهيب بالاعتماد على شبكة الاتصالات فائقة السرعة، "5G"، ليبدو التنين وكأنه مخلوق حقيقي يحوم فوق أرض الملعب.

المصدر: يوتيوب