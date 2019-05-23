قهرا.. أردني يحرق شهادة الدكتوراه أمام "الحكومة"! (فيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يصور أردنيا يحرق شهادة الدكتواره أمام رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة عمان.

ويصور الفيديو مشهدا لرجل يدعى سلامة المومني حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة يقف على قارعة الطريق ويبدأ بحرق شهادته أمام المارة الذين أخذوا يصورون المشهد بكاميرات هواتفهم النقالة.

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وقال المومني وهويحمل الشهادة بيده: "هذه الشهادة باتت لا تسمن ولا تغني من جوع".

وذكر المومني وهو يحرق الشهادة بيديه، أن الجامعة التي أعطته شهادة الدكتوراه هذه تعطي الأولوية في الوظائف لخريجي الجامعات الأجنبية.

المصدر: يوتيوب



