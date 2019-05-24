زعم أنه مليونير وسلبها مدخراتها

وقعت مواطنة أمريكية بسيطة من مدينة ألفاريتا بولاية جورجيا في غرام محتال سلبها ثروتها البالغة 80 ألف دولار واختفى.

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وتفيد مجلة The Atlanta Journal-Constitution بأن المواطنة الأمريكية التي رفضت الكشف عن اسمها، تعرفت يوم 27 مارس الماضي على جون مارتن هيل (35 سنة) من خلال موقع Match.com والتقيا في نفس اليوم وبعد مضي أسبوع على تعارفهما أصبحا مخطوبين، حيث قدم الرجل نفسه كمليونير واقنع خطيبته الساذجة بأنهما "خلقا لبعضهما" وعليهما شراء بيت الزوجية.

وأعطت المرأة جميع مدخراتها من المال لخطيبها المحتال فاختفى نهائيا دون أثر.

ووفقا للمعلومات الأولية كان هذا المحتال يعيش في مدينة دولوت مع امرأة أخرى وطفلها. وأكدت التحقيقات أن هيل اشترى سيارة BMW وغير اسمه حوالي خمس مرات في السنوات الثلاث الأخيرة.

ويجري البحث الآن عن هذا المحتال في ولايات جورجيا وديلاوير وميرلاند ونيوجيرسي.

ويذكر أنه في عام 2015 تمكن عاشق آخر محتال من إقناع عشيقته (46 سنة) من تحويل مبلغ 1.4 مليون دولار لحسابه، علما أنهما يتواصلان عبر الإنترنت فقط ولم يلتقيا أبدا.

المصدر: لينتا. رو