فنانة مغربية تعتذر بعد ضجة "القبلة" في مهرجان كان السينمائي (فيديو)

اعتذرت الممثلة المغربية، لبنى الزبال، من الجمهور المغربي بعد الضجة التي خلفتها قبلتها مع الفنانة المغربية، نسرين الراضي، بمهرجان كان السينمائي، موضحة أنها تتحمل مسؤولية ما حصل.

وشاركت الفنانة نسرين الراضي، اليوم الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو للممثلة الزبال تقول فيه: "السلام عليكم.. أرسل هذا الفيديو للاعتذار عن قبلتي لنسرين، إنه خطئي، إذ قمت بمنح نسرين قبلة حب لأنها أختي".

وأضافت الزبال: "إنها قبلة بريئة وإنه خطئي، لم أفكر أن الأمر سيخلف صدمة في رمضان، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو خصوصا جمهور نسرين، إنه ليس خطأها".

وأثارت صور ومقطع فيديو للممثلة المغربية نسرين الراضي وهي تتبادل القُبل مع الممثلة المغربية - البلجيكية لبنى الزبال، خلال وقوفهما في حصة التصوير Photocall بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72، جدلا كبيرا.

وتناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء حول العالم صور القبل الساخنة، فيما علق البعض على أنها إفصاح عن علاقة مثلية بين الممثلتين.

وتشارك الراضي إلى جانب أزبال في مهرجان كان بفيلم آدم لمخرجته، مريم التوزاني، زوجة المخرج والمنتج المثير للجدل، نبيل عيوش، حيث يحكي العمل عن قصة صداقة بين سيدتين.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام مغربية