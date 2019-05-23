خبراء السياحة يعدون مذكرة للأجانب في رحلة عبر سيبيريا

أعد خبراء السياحة الروس مذكرة للسياح الأجانب تتضمن حقائق عن السكة الحديدية العابرة إلى سيبيريا.

وتضمنت المذكرة خارطة سكة الحديد العابرة لسيبيريا، والموازنة التقريبية للرحلة، ونصائح المرشد السياحي ذي الخبرة العريقة، ولمحة عن الآثار الحضارية والتاريخية في المدن المطلة على سكة الحديد.

أفاد موقع "تو- تو.رو" الروسي بأن 5 %-7% من ركاب قطار موسكو – فلاديفوستوك هم الناطقون الإنجليزية. وغالبيتهم أوروبيون وأحيانا كوريون واندونيسيون وأمريكيون.

وقال الموقع إن الأجانب يسافرون عادة ذهابا من موسكو إلى مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ في أقصى شرق روسيا أو العكس بوقفات استراحة قصيرة في المدن.

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لذلك فإن السياح يوزعون المسار إلى أقسام ويقومون برحلات من مدينة إلى أخرى. وأكثر ما يهمهم منطقة بحيرة بايكال.

ونظرا لأن الرحلة عبر سيبيريا تستغرق أسبوعين تقريبا فالنصيحة هي ألا يجلسوا في مكان واحد بل ينتهزوا أية فرصة تتاح لهم للتنزه.

وقال الموقع إن نفقات الرحلة كلها تقدر بـ200 ألف روبل (نحو 3 آلاف دولار)، بما في ذلك: تذكرة زهيدة الثمن (10 آلاف روبل)، وجبات الطعام، تكلفة الإقامة في الفنادق، الجولات السياحية في أهم المدن.

المصدر: نوفوستي