تلاميذ "ينتقمون" من مدرسيهم بأسلوب بشع لا يخطر على بال!

اتهمت مجموعة من تلاميذ إعدادية أمريكية، في ولاية أوهايو، بمزج كمية من البول بالطعام وتقديمه لمدرسيهم خلال مسابقة للطبخ.

وجرت الحادثة في مدرسة "Olentangy Hyatts" في مدينة باول، حيث يجري التحقيق حاليا مع 8 تلاميذ تشتبه إدارة المدرسة بخلطهم البول بفطائر حلوة، قدموها للجنة التحكيم والتذوق المكونة من مدرسيهم، وذلك خلال مسابقة للطبخ أقيمت في المدرسة.

وكشفت الحادثة عندما صور أحد التلاميذ المتورطين الفطائر أثناء تحضيرها وإضافة البول إليها، ومن ثم قام بنشر الفيديو بين تلاميذ المدرسة، وبوشاية أحدهم وصل الخبر سريعا إلى الإدارة.

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وذكر مصدر في شرطة الولاية أنه يجري حاليا فحص الفطائر مخبريا، وفي حال ثبت تورط أحد التلاميذ المشتبه بهم، ستوجه إليه تهمة "جناية الاعتداء"، ذلك لأن الحادثة استهدفت أساتذة في حرم مدرسي.

وفي حديثه حول ما جرى، تحدث محامي أحد المشتبه بهم في القضية، براد كوفيل، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر قبل إطلاق أي استنتاجات سابقة لأوانها، مضيفا أن مقطع الفيديو المصور قد يكون مجرد مزحة، ليس إلا، وقد لا يمت بصلة للفطائر المقدمة للأساتذة.

كما تابع كوفيل قائلا: "كيف يمكن للمدرسة إثبات أن البول قد أضيف فعلا للفطائر؟".

المصدر: Fox News