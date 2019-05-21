"سبارتاك للأطفال" يتحمل تكاليف الساق الصناعية للكاظمي!

يتحمل الصندوق الخيري لنادي موسكو لكرة القدم سبارتاك تكاليف تركيب الطرف الصناعي بالكامل للطفل العراقي قاسم الكاظمي بطل صورة "الرغبة في الحياة" الفائزة بمسابقة "أندريه ستينين".

وقال رئيس صندوق "سبارتاك للأطفال"، أندريه فيدون: "الأعمال الخيرية، مثل الرياضة، لا حدود لها. توفر مؤسستنا الفتية المساعدة للأطفال من مختلف المناطق، ولدينا الإمكانية لمساعدة قاسم أيضا". وأشار فيدون إلى أن توقعات الأطباء متفائلة جدا وأنه من المهم "أن نكون ثابتين ومنفتحين ولا نخشى شيئا".

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وبعد وصول الكاظمي إلى موسكو، في منتصف مايو الجاري، وضع خبراء بارزون من معهد الأبحاث لجراحة الأطفال في حالات الطوارئ ومن معهد فيشنيفسكي للجراحة خطة علاجية وتوصلوا إلى تصورات متفائلة حول إمكانية تركيب ساق صناعية في أقرب وقت ممكن.

وتعهدت بذلك الممثلية الروسية لشركة "Ottobock" المصنعة للمعدات والأجهزة الصناعية الطبية.

وقال المدير العام لشركة "Ottobock"، تيغران غريبيان: "من المفترض البدء بالعمل على الطرف الصناعي في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. والشيء الرئيسي هو أن مسألة التمويل قد حلت".

وأشار غريبيان إلى أن العمل سيبدأ بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة. وستتوقف عملية إعادة التأهيل على استعداد قاسم للتدريب.

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وسيأتي قاسم مرة أخرى إلى موسكو في شهر يونيو القادم للبدء بتركيب الطرف الصناعي وبدء التدرب عليه.

وكان الكاظمي قد وصل إلى موسكو بدعوة من الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، قبيل حلول عيد ميلاده الذي يوافق في 14 مايو.

المصدر: نوفوستي